بعد أنباء اعتزاله دوليا.. ماذا قدم علي معلول مع منتخب تونس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس والنادي الأهلي اعتزال كرة القدم الدولية.

وكشفت قناة "الحوار" التونسية أن علي معلول قرر اعتزال اللعب دوليا، بعد خروج منتخب تونس من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

ماذا قدم علي معلول مع منتخب تونس؟

شارك الظهير الأيسر للنادي الأهلي مع منتخب تونس الأول لكرة القدم في 87 مباراة، ساهم خلالهم في 14 هدفا (سجل 3 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة).

وانضم علي معلول للمنتخب التونسي لأول مرة في مباراة سيراليون بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014. وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

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