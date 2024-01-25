بعد مباراة نارية.. مصر تفوز على تونس وتصعد إلى نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن المنتخب المصري لكرة اليد من تحقيق الفوز، على حساب نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 30 -25 ، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بمصر.

وأقيمت المباراة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري على منتخب تونس بنتيجة 17 -12.

وحصل لاعب المنتخب المصري يحيى الدرع، على جائزة رجل المباراة.

ويتولى مهمة تدريب المنتخب المصري لكرة اليد، الإسباني خوان كارلوس باستور.

وبهذه النتيجة ينتظر المنتخب المصري الفائز، من مباراة نصف النهائي الآخر التي تجمع بين الجزائر والرأس الأخضر.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير الجاري.