غياب لاعبي منتخب مصر عن التشكيل المثالي لمجموعات كأس أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن التشكيل المثالي لدور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء.

ولم يشهد التشكيل الأفضل لدور المجموعات بالبطولة أي لاعب من منتخب مصر رغم تألق البعض خلال المباريات الثلاث التي خاضها في كأس الأمم الإفريقية 2023.

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وشهد التشكيل تواجد 4 لاعبين من المنتخب المغربي، وهم: أشرف حكيمي وسفيان أمرابط وأوناحي ونايف أكراد، و3 لاعبين من السنغال.

وجاء التشكيل المثالي لمجموعات كأس أمم أفريقيا كالآتي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو “غينيا الإستوائية”.

الدفاع: أشرف حكيمي “المغرب”- نايف أكرد “المغرب” – كوليبالي “السنغال” – آرثر ماسوكو “الكونغو الديمقراطية”.

الوسط: عز الدين أوناحي “المغرب” – سفيان أمرابط “المغرب” – لامين كمارا “السنغال”.

الهجوم: إسماعيلا سار “السنغال” – جيلسون دالا “أنجولا” – إيميلو أونسوي “غينيا الإستوائية”.