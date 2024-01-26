بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع محمود زلاكا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبلغ محمود زلاكا من العمر 25 عاما، مواليد عام 1999، وبدأ مشواره في صفوف فريق بترول أسيوط، ومنه إلى سيراميكا قبل الانتقال إلى بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

وكان قد أعلن نادي بيراميدز مساء اليوم الخميس، تعاقده مع مروان حمدي مهاجم النادي المصري.

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