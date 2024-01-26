لاعبو النادي الأهلي يوجهون رسالة لمحمد الشناوي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، مقطع فيديو للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني وهم يوجهون تمنياتهم بالشفاء لمحمد الشناوي.

وظهر في مقطع الفيديو كلا من، محمد مجدي أفشة، ورامي ربيعة، وعمرو السولية، أكرم توفيق، ومدرب الحراس ميشيل يانكون ومصطفى شوبير.

الجدير بالذكر أن محمد الشناوي أصيب بخلع في الكتف أثناء مباراة الرأس الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2023.

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