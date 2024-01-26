"أحمد حجازي".. الاتحاد الإفريقي يستعرض أفضل 5 تمريرات حاسمة بدور المجموعات من كأس الأمم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أفضل 5 تمريرات حاسمة بدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا، يستعرض التمريرات الحاسمة التي تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 5.

وشهدت القائمة وجود تمريرة أحمد حجازي لمحمود حسن تريزيجيه والتي جاء منها هدف منتخب مصر الأول في مرمى الرأس الأخضر.

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