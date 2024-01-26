إبراهيم سعيد: الجيل الحالي لمنتخب مصر يمكنه تحقيق أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - منتقدا تاريخ رضا عبد العال

الجمعة 26/يناير/2024 - 01:10 ص 1/26/2024 1:10:14 AM

قال أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن الجيل الحالي لمنتخب مصر يمكنه تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية ويمكنه الفوز بجميع المباريات المقبلة في البطولة ولكن يحتاج فقط للقتال في الملعب والتركيز.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" الجيل الحالي لمنتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين سواء المحليين أو المحترفين ويحتاج فقط للقتال داخل الملعب وأن يعلم جيدًا أن الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية دائمًا سيتم احتسابه لك وتتذكره بعد اعتزالك، مثل ما أنا أتشرف بتحقيق كأس الأمم الإفريقية 2006و 2008".

وأضاف:" الجيل الحالي لابد أن يركز فقط بداية من مباراة الكونغو الديمقراطية وأن يكون هناك رد فعل مختلف وقوي للغاية وتحقيق الفوز".

وأتم:" أتمنى الجيل الحالي أن يعلم جيدًا أن الفوز ببطولة أمم إفريقيا وتمثيل منتخب مصر هو الباقي لك بعد اعتزالك يا ستصبح مثل كابتن رضا عبد العال تكون محلل بعد كرة القدم رياضي ولكن دون تاريخ مع منتخب مصر".