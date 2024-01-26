"أسيست" حجازي أمام غانا ضمن أفضل 5 تمريرات حاسمة في دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، تمريرة أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني لزميله تريزيجيه ضمن أفضل 5 تمريرات في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

نشر الموقع الرسمي للكاف عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، أفضل خمسة تمريرات حاسمة في مرحلة المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وظهر أسيست أحمد حجازي لزميله محمود حسن تريزيجيه في مباراة مصر والرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس أمم إفريقيا، ضمن أفضل خمسة تمريرات حاسمة في مرحلة المجموعات في البطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، عقب تعادل منتخب موزمبيق مع منتخب غانا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث صعد منتخب الكونغو إلى دور ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في دور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا، يوم الأحد المقبل الموافق 28 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.