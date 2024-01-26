الاتحاد السعودي يعلن إصابة محترف الفريق

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تفاصيل إصابة البرازيلي ايجور كورنادو، محترف الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العميد.

وكشف نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن ايجور كورنادو يعاني من إصابة بالتهاب في القدم ويخضع على إثرها لبرنامج علاجي.

كما ذكر النادي أن عبدالله الجدعاني، عاد للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي.

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كما أن الثلاثي عمر هوساوي وسويلم المنهالي ولويس فيليبي، يواصلون برنامجهم التأهيلي، مع الجهاز الطبي لفريق الاتحاد.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الفيصلي في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الأحد الموافق 4 فبراير المقبل.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة ضد الفيصلي في كأس الملك، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.