كأس إنكلترا: بورنموث يمطر شباك سوانسي بخماسية

الرياص - اسماء السيد - لندن: امطر بورنموث شباك ضيفه سوانسي من دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بخماسية على ملعب "فيتاليتي ستاديوم" في الدور الرابع لمسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم.

وسجل بورنموث أهدافه الخمسة في الشوط الاول عبر كل من لويد كيلي (7) وأليكس سكوت (10) والكولومبي لويس سينيستيرا (14) والويلزي ديفيد بروكس (35) ودومينيك سولانكي (44).

وحقق بورنموث أكبر فوز له في مختلف المسابقات منذ تموز/يوليو 2021.

وبات بورنموث الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري أول فريق يصل إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة، على أن تقام بقية المباريات الدور الرابع الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

في المقابل، فشل سوانسي في الثأر من خسارته أمام بورنموث 2 3 في كأس الرابطة هذا الموسم.

ويحلّ الجمعة مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفاً على توتنهام، فيما يلعب تشلسي على أرضه ضد أستون فيلا رابع الدوري الممتاز.