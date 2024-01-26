المغرب يسيطر على التشكيل المثالي لدور مجموعات أمام أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهد التشكيل المثالي لدور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا سيطرة مغربية بعد نهاية المرحلة الأولى من البطولة.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل المثالي وتواجد 4 لاعبين من منتخب المغرب هم: أشرف حكيمي وسفيان أمرابط وأوناحي ونايف أكراد، و3 لاعبين من السنغال.

ولم يتواجد أي لاعب مصر في التشكيل المثالي على الرغم من التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بشق الأنفس بعد التعادل أمام الرأس الأخضر.

التشكيل المثالي لدور المجموعات بكأس أمم افريقيا

حراسة المرمى: جيسوس أوونو “غينيا الإستوائية”.

الدفاع: أشرف حكيمي “المغرب”- نايف أكرد “المغرب” – كوليبالي “السنغال” – آرثر ماسوكو “الكونغو الديمقراطية”.

الوسط: عز الدين أوناحي “المغرب” – سفيان أمرابط “المغرب” – لامين كمارا “السنغال”.

وفي الهجوم: إسماعيلا سار “السنغال” – جيلسون دالا “أنجولا” – إيميلو أونسوي “غينيا الإستوائية”.