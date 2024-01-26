محمود فايز: كوبر لاحظ ارتباك فيتوريا في أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب سوريا، عن رأيه في المدرب البرتغالي روي فيتوريا وموقف مصر من مواجهة الكونغو في كأس أمم أفريقيا.

وقال فايز في تصريحات تلفزيونية: "أشعر أن المدرب "مرتبك" بشكل واضح حتى الآن، ولا أعرف هل فوجئ بمستوى البطولة أم الملاعب، هناك شيء غريب، لذلك كنت دائمًا أن يكون هناك مدرب مصري معه قوي يعرف الأجواء بعيدا عن أيمن عبد العزيز لأنه مدرب جيد وشاب، عكس كيروش الذي أصر على وجود محمد شوقي وضياء السيد معه وكان يسير بشكل جيد.

وأضاف": فيتوريا كان يسير بشكل جيد قبل البطولة، ولكن أمم إفريقيا هي المحك الحقيقي بالنسبة لفيتوريا ولم يظهر بشكل قوي حتى الآن ولدي انطباع بأنه (مخضوض)، وفوجئت بملامح وجه المدرب البرتغالي في مباريات الدور الأول، حتى أن هيكتور كوبر لاحظ ذلك، خصوصا أنه يعرفه جيدًا من وقت تدريبه في الدوري البرتغالي، وأتمنى أن يتم تدارك الأمور.

وعن حظوظ مصر أمام الكونفو "المنتخب الكونغولي شرس ولكن مصر قادرة على تحقيق الانتصار، ويجب علينا التركيز واللعب بشكل دفاعي أفضل بعد استقبال 6 أهداف، وأتمنى الشفاء للثلاثي إمام عاشور ومحمد صلاح ومحمد الشناوي.

وأضاف: يجب استغلال تقدم ظهيري الكونغو للأمام، واستغلال سرعات تريزيجيه ومرموش، وهما يفتقدوا للصبر في الملعب ويريدون الهجوم، ولكن يجب إغلاق الوسط جيدًا وعدم منحهم أي مساحات لاستغلال سرعاتهم، علينا الاعتماد على الهجمة المرتدة مع إغلاق الدفاع.

وأتم هناك أزمة أخرى دفاعيا وهي عدم عودة الجناحين لمساندة ظهيري الجنب هاني وحمدي، ويجب حل هذه الأزمة في المباراة المقبلة، وأتمنى أن يختار فيتوريا التشكيل الأنسب في اللقاء القادم،