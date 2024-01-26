حسام حسن يتولى تدريب مودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، عن تولى حسام حسن وإبراهيم حسن مسؤولية القيادة الفنية للفريق الأول.

وكان فيوتشر قد أعلن إقالة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، ليترك منصبه كمدير فني للفريق.

وقال علاء ميهوب في تصريحات تليفزيونية "الاجواء في نادي مودرن فيوتشر تساعد أي أحد أن ينجح، أعتقد أن النجاح سيأتي".

وأضاف: "سيكون هناك جلسة تجمعني مع حسام حسام المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة وهيثم عرابي، سأبعد عن منصب مدير الكرة وأتركه لإبراهيم وسيكون منصبي الجديد المدير الرياضي لفيوتشر، وسأكون همزة الوصل بين مجلس الإدارة ووليد دعبس".

وأتم "سيكون هناك جلسة تجمعني مع حسام حسن وإبراهيم لأني كنت متواجد في منصب مدير الكرة وأعرف كل شيء عن الفريق".