رسميا.. رحيل نجم مانشستر سيتي إلى وست هام في الميركاتو الشتوي

أعلن نادي وست هام يونايتد الحصول على خدمات اللاعب كالفين فيليبس نجم نادي مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع كالفين فيليبس على عقود انتقاله لصفوف وست هام بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 2023/24 بعدما تراجع نسبة مشاركاته مع المان سيتي في الفترة الماضية.

ولعب فيليبس مع منتخب إنجلترا 31 مباراة دولية حيث ساهم في وصول الأسود الثلاثة إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بالإضافة لمشاركته في مسابقة كأس العالم قطر 2022.

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وتوج فيليبس مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام المنصرم.

وقال فيليبس عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد “وست هام”:” أنا سعيد حقًا بوجودي هنا، كان هناك دائمًا الكثير من التكهنات حول انتقالي لهذا النادي ، لذلك أنا متحمس جدًا للانتقال الآن”.

وتابع في حديثه “هناك الكثير لنتطلع إليه في النصف الثاني من الموسم بالنسبة للنادي ولا أستطيع الانتظار حتى أكون جزءًا منه”.