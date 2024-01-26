علي معلول يوضح حقيقة اعتزاله دوليًا مع منتخب تونس

كشف الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الاهلي حقيقة الانباء المترددة بخصوص اعتزاله دوليًا مع منتخب تونس عقب وداع بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وخرج المنتخب التونسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات بعدما خسر أمام ناميبيا وتعادل أمام مالي وجنوب إفريقيا.

وقال معلول في تصريحا عبر موقع “foot 24” التونسي: “هذا القرار إن صح سأعلن عنه مباشرة، وسيسمعه الجمهور مني شخصيًا وليس من أيّ طرف آخر”.

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وتابع في حديثه” عقب كل بطولة تخرج مثل هذه الشائعات”.

وأنهى حديثه موجهًا اعتذاره للجماهير” أشعر بخيبة الأمر مما حدث مع الفريق، نتحمّل جميعنا المسؤولية، ويجب محاولة الإصلاح”.

وكانت قناة “الحوار” التونسية في الساعات الماضية قد أكدت أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار هي الأخيرة للظهير الأيسر علي معلول مع منتخب بلاده.