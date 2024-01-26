دقيقة بدقيقة.. منتخب مصر ضد تونس بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه منتخب مصر نظيره تونس في مباراة نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد.

انطلاق شوط المباراة الأول

2-0 لمنتخب مصر بالدقيقة 3

3-2 الدقيقة 9

8-5 لمصر في الدقيقة 15

13-7 الدقيقة 20

15-9 الدقيقة 26

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم مصر على تونس بنتيجة 17-12

بداية شوط المباراة الثاني..

19 - 13 لمصر الدقيقة 33

23-19 في الدقيقة 41

25-21 في الدقيقة 47

26-21 الدقيقة 49

28-23 لمصر في الدقيقة 51

وقت مستقطع لمدرب منتخب تونس في الدقيقة 53

انتهاء المباراة بفوز مصر على تونس بنتيجة 30-25

وحصد يحيى الدرع جائزة أفضل لاعب في المباراة

وبهذا الفوز تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وينتظر الفائز من لقاء الجزائر وكاب فيردي والمقرر له في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.