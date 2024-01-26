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رسميًا.. موسيماني مديرًا فنيًا لـ أبها السعودي

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بيتسو موسيماني - الوحدة الإماراتي

بيتسو موسيماني - الوحدة الإماراتي

أعلن نادي أبها السعودي اليوم الجمعة عن تعاقده مع المدير الفني السابق للنادي الاهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ليتولى المهمة الفنية خلال الموسم الجاري.

وتولى موسيماني أيضًا تدريب الاهلي السعودي في الموسم المنصرم حيث نجح في الصعود به من دوري القسم الثاني إلى دوري روشن.

وقاد المدرب الجنوب إفريقي تدريب الوحدة الإماراتي بدايًة من الموسم الجاري ولكنه رحل عن الفريق في شهر نوفمبر الماضي بعدما تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

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وأكد نادي أبها السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أكس” تويتر سابقاً، عن تولي بيتسو موسيماني تدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

ويحتل أبها المرتبة الـ17 في ترتيب جدول دوري روشن برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وتلقى 13 هزيمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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