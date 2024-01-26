رسميًا.. موسيماني مديرًا فنيًا لـ أبها السعودي

أعلن نادي أبها السعودي اليوم الجمعة عن تعاقده مع المدير الفني السابق للنادي الاهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ليتولى المهمة الفنية خلال الموسم الجاري.

وتولى موسيماني أيضًا تدريب الاهلي السعودي في الموسم المنصرم حيث نجح في الصعود به من دوري القسم الثاني إلى دوري روشن.

وقاد المدرب الجنوب إفريقي تدريب الوحدة الإماراتي بدايًة من الموسم الجاري ولكنه رحل عن الفريق في شهر نوفمبر الماضي بعدما تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

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وأكد نادي أبها السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أكس” تويتر سابقاً، عن تولي بيتسو موسيماني تدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

ويحتل أبها المرتبة الـ17 في ترتيب جدول دوري روشن برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وتلقى 13 هزيمة.