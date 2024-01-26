الحضري ينعى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا وحارس الأهلي السابق، العامري فاروق نائب رئيس الأخير، والذي توفي اليوم الجمعة 26 يناير 2024، عقب تعرض لنزيف في المخ.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "أنعى بخالص الحزن و الأسى وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي توفي اليوم، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته و يدخله فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر ويربط على قلوبهم وأن يجعل مرضه في ميزان حسناته و إنا لله و إنا إليه راجعون ".

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