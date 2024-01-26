ريال مدريد يفتقد جهود نجم الفريق أمام لاس بالماس في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - سيغيب جود بيلينجهام عن مباراة ريال مدريد في الجولة 22 من الدوري الإسباني أمام لاس بالماس في إسبانيا، المقرر لها يوم السبت المقبل.

ويغيب بيلينجهام عن ريال مدريد بسبب إيقاف البطاقة، حيث حصل على بطاقة صفراء أمس في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني أمام ألميريا.

وتلقى بيلينجهام بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع أمام ألميريا، مما جعله يغيب عن المباراة التالية بسبب تراكم البطاقات.

وقاد بيلينجهام ريال مدريد للفوز على ألميريا 3-2 في سانتياجو برنابيو أمس الأحد، حيث سجل الإنجليزي من ركلة جزاء وصنع داني كارفاخال هدف الفوز ليمنح ريال مدريد الفوز 3-2 على ألميريا. الدوري الجولة 21. اسبانيا.

ونجح ريال مدريد في استعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا، فيما يحتل ألميريا المركز الأخير برصيد 6 نقاط.