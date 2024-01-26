منتخبات أفريقيا تحطم خرافة "القيمة السوقية"

ياسر رشاد - القاهرة - في كرة القدم غالبًا ما يقيم بعض الجماهير الفرق من خلال القيمة السوقية للاعبي ذلك النادي أو المنتخب، لكن في بعض الأحيان لا تعبر القيمة السوقية بالضرورة لحسم مباراة أو نتيجة مواجهة، كما حدث مع المنتخبات أفريقيا.

مما شهدناه في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 لهذا العام بكوت ديفوار، قد رأينا أن القيمة السوقية لنجوم المنتخب لم تكن العامل أساسي للحكم على جودتهم.

وشهدنا العديد من المفاجآت، آخرها كانت إقصاء منتخب موريتانيا لجاره الجزائر من مرحلة المجموعات بتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالنسبة لهم، حيث حققوا أول انتصار لهم على الإطلاق في ثلاث مشاركات في كأس أفريقيا.

موريتانيا

شارك "المرابطون" في كأس أمم أفريقيا للمرة الـ 3 في تاريخهم، وفي المرتين السابقتين لم يحققوا أي شي يذكر في البطولة، ولم يتمكنوا من تحقيق أي انتصار من قبل وكانوا يغادرون من دور المجموعات.

ويُعد إجمالي قيمة المنتخب السوقية هي 12.5 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" كرابع أقل منتخبات البطولة، كما إن مجموعته تضم الجزائر التي تصل قيمة نجومها إلى 190 مليونًا.

موريتانيا

وأكثر من نصف القيمة السوقية الإجمالية لمنتخب موريتانيا، مكونة من ثنائي الهجوم، وهما أبوبكاري كويتا لاعب سانت ترويدنس البلجيكي، وأبو بكر كامارا مهاجم الجزيرة الإماراتي، بمبلغ إجمالي يصل إلى 7.5 مليون يورو.

أنجولا

في نفس المجموعة، حلت الجزائر في المركز الأخير، في حين تصدرت أنجولا المشهد بسبع نقاط، وتحتل المركز العشرون بين فرق البطولة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ فقط 22 مليون يورو.

أنجولا

أغلى اللاعبين في منتخب أنجولا هو المهاجم الشاب فيتو لوفومبو، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، ويلعب لنادي أودينيزي وقيمته السوقية تصل إلى 6 ملايين يورو.

ناميبيا

تعتبر ناميبيا إحدى المفاجآت البارزة في كأس أفريقيا حتى الآن، على الرغم من الهزيمة بأربعة أهداف من جنوب أفريقيا، إلا أن الفوز على تونس أثار ضجة واسعة.

ناميبيا

ناميبيا هي المنتخب الأقل قيمة تسويقية في البطولة، على الإطلاق بقيمة تقدر بحوالي 6 ملايين يورو، وأعلى نجومها قيمة هو بيتر شالوليلي، لاعب صن داونز الجنوب أفريقي البالغ من العمر 30 عامًا.

الرأس الأخضر

عند مشاهدة المجموعة الثانية بوجود مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق، ستكون الفرص لتأهل لدور الـ 16 للفراعنة والبلاك ستار، وانهم سوف يحسمون التأهل بدون أي عوائق.

ولكن ما حدث عكس ذلك تمامًا، تمكن منتخب الرأس الأخضر من تصدر المجموعة بـ 7 نقاط، بالفوز على غانا وموزمبيق، والتعادل مع المنتخب المصري صاحب الرقم التاريخي في البطولة بالدقائق الأخيرة.

الرأس الأخضر

ويتواجد كاب فيردي في المركز الـ 16، من ترتيب القيمة السوقية بكأس أفريقيا، بواقع 27 مليون يورو وأعلى نجومهم قيمة هو لوجون كوستا، لاعب فريق تولوز الفرنسي، بنحو 5 ملايين يورو.

غينيا الاستوائية

تُعد غينيا الاستوائية ثالث أقل المنتخبات من حيث القيمة التسويقية في البطولة، بـ 10 ملايين يورو فقط، وصاحب أعلى قيمة هو صاحب اللاعب ساؤول كوكو صاحب الـ 24 عامًا، قلب دفاع لاس بالماس.

غينيا الاستوائية

في المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا تمكنت غنيا الاستوائية الأقل قيمة سوقية من بين فرق الـ 4، من خطف المركز الثاني، من كوت ديفوار "مستضيف البطولة" وغنيا بيساو.