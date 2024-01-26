جمهور الزمالك يحتفل مع اللاعبين بعد الفوز على الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - الأبيض يتأهل لنهائى كأس تحدي دبي

الجمعة 26/يناير/2024 - 06:54 م 1/26/2024 6:54:06 PM

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير التي تواجدت باستاد آل مكتوم عقب الفوز على الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.

وتوجه اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للجماهير عقب انتهاء اللقاء للاحتفال بالفوز والتأهل للمباراة النهائية.