المصري البورسعيدي يهزم الجونة في كأس رابطة الاندية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق المصري البورسعيدي انتصارا هاما علي حساب الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف باستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بكأس الرابطة.

استطاع ابناء بور سعيد في احراز ثنائية عن طريق، محمد الشامي وميدو جابر في الدقيقتين 40 و45 من عمر المباراة.

واحرز هدف الجونة محمد الصباحي في الدقيقة 69.

تشكيل المصري أمام الجونة

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقى - أحمد منصور - باهر المحمدى - عمرو سعداوى

خط الوسط: عمرو موسى - أمادو باه- ميدو جابر - إلياس الجلاصى - سمير فكرى

خط الهجوم: محمد الشامى