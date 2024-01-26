قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة لاس بالماس غدا السبت في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة في الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني علي ملعب جران كناريا.



قائمة ريال مدريد لمباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: لونين، كيبا، كانزيراس

في خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، فاسكيز، جارسيا، روديجير، ميندي

في خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، جولير

في الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، ابراهيم دياز.

قائمة ريال مدريد

ويلتقي ريال مدريد بنظيره لاس بالماس، في المواجهة التى تجمعهما ضمن الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويتواجد ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 52 نقطة.