توصية طبية تهدد مشاركة إمام عاشور في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

حسم الطبيب المعالج لـ إمام عاشور نجم منتخب مصر موقفه من المشاركة في مباراة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بـ كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعرض إمام عاشور لإصابة بارتجاج في المخ وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تم حجزه في العناية المركزة لمدة 48 ساعة.

وأوصى الطبيب المعالج لـ إمام عاشور في مستشفى أبيدجان، بعدم مشاركة اللاعب في مباراة الكونغو الديمقراطية، وطالب بعدم دخوله في أي التحامات لمدة 5 أيام على الأقل من وقت سقوطه على أرضية الملعب.

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وينتظر إمام عاشور تحديد مصيره بشكل رسمي، من جانب طبيب منتخب مصر، خاصة أنه لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن، وبناءًا على قراره سيحدد فيتوريا مصير اللاعب.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في هذه الحالات، على أن يحصل اللاعب على راحة لمدة 6 أيام، وفي حال تقرر مشاركته تكون مسؤولية الطبيب المعالج أو طبيب الفريق الخاص به.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.