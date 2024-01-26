الزمالك يفوز على الرجاء المغربي ويتأهل إلى نهائي كأس دبي للتحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس دبي للتحدي بعد الفوز على نظيره الرجاء المغربي بركلات الترجيح 4-2.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بنتيجة 2-2، على ملعب ستاد آل مكتوم.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق محمود الونش في الدقيقة 2 من زمن شوط المباراة الأول، وبعدها بخمسة دقائق سجل شيكابالا الهدف الثاني.

وسجل الرجاء المغربي هدفين في الدقيقة 65 و86 عن طريق ركلات جزاء.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

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