على رأسهم لبيب.. نجوم الزمالك في جنازة العامري فاروق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص حسين لبيب رئيس النادي الأهلي حضور جنازة العامري فاروق، التي أقيمت اليوم بعد صلاة العصر في أحد المساجد.

وحضر أيضا محمود سعد نجم الزمالك السابق، العزاء، بجانب مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب.

وشهدت الجنازة تواجد الإعلامي أحمد شوبير وعدلي القيعي وكرم كردي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق في الأهلي.

وتوفى العامري فاروق اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض، في أحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

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