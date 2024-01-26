"أنا مرهق نفسيا وأحتاج للراحة".. كلوب يفاجئ الجماهير ويعلن مغادرة ليفربول



أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب عن مغادرته فريق ليفربول الإنكليزي فجأة بعد 9 سنوات من قيادة "الريدز" وتحقيقه الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية معه، وذلك في خبر أعلن عنه النادي رسمياً، الجمعة، ومثل صدمة لكل الجماهير.



ونشر نادي ليفربول الإنكليزي بياناً رسمياً، الجمعة، عبر حساباته الإلكترونية الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي ذكر فيه مغادرة المدرب الألماني يورغن كلوب مع نهاية الموسم الحالي، لتنتهي رحلة واحد من أفضل المدربين الذين عملوا في بطولة "البريمييرليغ".



وجاء في البيان الرسمي لنادي ليفربول قرار المدرب الألماني الرسمي بعد مناقشته مع إدارة النادي: "أعلن يورغن كلوب قراره بإنهاء رحلته كمدرب لنادي ليفربول مع نهاية الموسم الحالي، وأعلم إدارة النادي بقراره وبأنه سيترك منصبه هذا الصيف".



في مؤتمر صحفي استثنائي تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن الأسباب والدوافع التي من أجلها قرر الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم الحالي.



وقال كلوب في المؤتمر الذي خصصه للحديث مع الصحفيين ووسائل الإعلام: " كنت أطمح إلى الاستمرار حتى 2026 لكنني أشعر أن وقت الرحيل قد حان".



وأوضح كلوب أن الضغوط التي تعرض ويتعرض لها من خلال عمله كمدرب للريدز جعلته مرهق نفسياً ويحتاج إلى الراحة مؤكداً في الوقت ذاته أنه أحب كل دقيقة قضاها في ليفربول، الذي وصفه بالناد الاستثنائي وأن ملاكه هم سر نجاحه.



وقال كلوب إن هناك عمل قاعدي في ليفربول سيساعد على النجاح في السنوات المقبلة.



وعن كواليس اتخاذ القرار ووقعه على اللاعبين أكد المدرب الألماني فعل اللاعبين كانت جيدة تجاه قراره الرحيل بنهاية الموسم قائلاً في الوقت ذاته: "اتخذت القرار في الوقت المناسب كي أمنح النادي فرصة التخطيط للمستقبل".



مضيفاً: "اتفقت مع مالك النادي على التمديد لموسم إضافي لكنني اقتنعت بأن مرحلتي قد انتهت".



ونشر نادي ليفربول فيديو فيه رسالة خاصة مؤثرة من كلوب لجماهير ليفربول قال فيها: "أنا سأغادر النادي مع نهاية الموسم، أنا أتفهم أنها صدمة لكثير من الجماهير لسماع هذا الخبر لأول مرة، ولكن يمكنني على الأقل شرح الموقف، أنا أحب كل شيء في هذا النادي، أنا أحب هذه المدينة، أحب كل شيء في هذه الجماهير، أحب الفريق والجهاز الفني، أحب كل شيء".



وتابع كلوب في رسالته قائلاً "اتخاذي لهذا القرار لأنني مقتنع أنه القرار الذي يجب أن أتخذه الآن، فقدت الكثير من الطاقة، ليس لدي مشاكل الآن، ولكنني كان علي الإعلان عن القرار في النهاية، ولم يعد بإمكاني تكرار العمل في كل مرة، وبعد كل هذه السنوات معاً، وكل ما عشناه معاً، الاحترام كبُر لكم، والحُب كبُر لكم، وكل ما يجب أن أقوله لكم هو الحقيقة، وهذه الحقيقة".



يُذكر أن كلوب بدأ قيادة نادي ليفربول الإنكليزي في عام 2015، وقاده في 466 مباراة حقق فيها 283 فوزاً مقابل 105 تعادلات و78 خسارة، بينما حقق معه لقب "البريمييرليغ"، ولقب كأس الرابطة الإنكليزية ولقب كأس إنكلترا ولقب "الدرع الخيرية، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا وحل وصيفا مرتين أيضاً، وألقاب كأس السوبر الأوروبي ولقب مونديال الأندية.



(وكالات)