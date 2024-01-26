النصر السعودي يستعيد خدمات نجم الفريق استعدادا لكأس موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب فريق النصر السعودي، إلى الرياض، اليوم الجمعة، قادمًا من بلاده بعد إبلاغه بوفاة جدته، حيث منحته إدارة النادي والجهاز الفني إجازة لمدة ثلاثة أيام.

وسيدخل بروزوفيتش، برنامجا لياقيا، غدا السبت، رفقة فيصل الشقراوي، المعد البدني بدرجة الشباب في الفريق الأصفر، قبل أن يخوض التدريبات الجماعية مع زملائه تدريجيا.

وتم تأجيل مباراتي العالمي أمام شنغهاي شينهوا وتشيجيانج، لـ 24 و28 يناير الجاري، ضمن جولته في الصين لـ أسباب خارجة عن إرادة النادي.

ويلتقي النصر بنظيره إنتر ميامي الأمريكي، الأول من شهر فبراير المقبل، على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

زعلى الجانب الآخر، تعافي اللاعب أيمن يحيى، نجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، وتم تحديد موعد مشاركته مع العالمي في المباريات الرسمية بدوري روشن السعودي.

وكشفت أن الجهاز الفنى والطبي بالنادي العاصمي حدد موعد عودة أيمن يحيي نجم الفريق نهاية شهر يناير الجاري.

وكان يعاني يحيى من إصابة في أوتار الكاحل، وبسبب هذه الإصابة استبعد من قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس آسيا.

وأكدت التقارير أن الدولي السعودي سيكون جاهزًا لمباراة النصر والهلال في ديربي كأس موسم الرياض 8 فبراير المقبل.