معتمد جمال: هدفنا إسعاد جماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - بعد التأهل لنهائي كأس تحدي دبي

الجمعة 26/يناير/2024 - 07:32 م 1/26/2024 7:32:45 PM

أبدى معتمد جمال للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي، والتأهل للمباراة النهائية.

وأوضح أن كل مباراة لها أهداف مختلفة بسبب قوة المنافس وقائمة كل فريق، مشيرا إلى أن الزماك يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين الشباب، ويسعى الجهاز الفني لتجهيزهم للاستفادة منهم.

وقال المدير الفني في تصريحاته عقب اللقاء: "أشكر لاعبي الزمالك على الأداء، وسنعمل على علاج الأخطاء في الفترة المقبلة من أجل الظهور بمستوى أفضل.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "اللاعبون يقدرون الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق وهدفنا فقط إسعاد جماهير نادي الزمالك".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.