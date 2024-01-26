طلائع الجيش يهزم فاركو بكأس رابطة الاندية

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، الى ربع نهائي كأس رابطة الاندية المحترفة المصرية، بعد تحقيق الفوز بهدف دون رد، علي نظيره فاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد الدفاع الجوي بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية.

و استطاع أحمد متعب لاعب فريق طلائع الجيش من خطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

تشكيل طلائع الجيش

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في خط الدفاع: زولا، سطوحي، محمد سمير، دقدوق

في خط الوسط: عبدالرحمن شيكا، يسري وحيد، علي حمدي

في الهجوم: أحمد متعب، مصطفي الخواجه، جوليس



تشكيل فاركو

في حراسة المرمى: محمود السيد

في خط الدفاع: أحمد عوض، ياسين مرعي، جابر كامل، سيف العجوز

في خط الوسط: البحراوي، محمود عماد، أحمد فؤاد، وليد فرج

في الهجوم: سيف تيري، محمد بانجورا