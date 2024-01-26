الصيد يستضيف النسخة السابعة من دوري مستشاري قضايا الدولة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم النسخة السابعة من بطولة دوري مستشاري قضايا الدولة، التى يستضيفها نادي الصيد المصري بالمقر الرئيسي بالدقي، بحضور المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي،والمستشار أحمد خليفة رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة،والدكتور اشرف محرم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد ومحمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى للنادي.

واقيمت المباراة الافتتاحية بحضور نجوم الكرة المصرية هادى خشبة و ربيع ياسين و ياسر ريان و احمد بلال وبين قدامي نادي مستشاري قضايا الدولة والتى انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح نجوم الكرة المصرية.

وتقام النسخة الحالية من دوري مستشاري قضايا الدولة للموسم الحالى 2024، بمشاركة 18 فريقًا يمثلون جميع الهيئات والجهات القضائية على مستوى الجمهورية من ضباط الجيش والشرطة تم تقسيمهم على أربعة مجموعات ( 2 القاهرة ـ 1 بحري ـ 1 الصعيد).

واقيمت فعاليات البطولة ستة نسخ سابقة، آخرها موسم 2022 بمشاركة 127 لاعبا يمثلون 15 فريقيا والتى اسفرت عن خوض 32 مباراة، بواقع تسجيل 148 هدفا.

كما شهد الحضور المستشار أحمد ضياء أمين صندوق نادى مستشارى قضايا الدولة ، وأعضاء المجلس المستشار محمد عبد اللطيف والدكتور محمد فتحى والمستشار محمد حرويس والمستشار مصطفى الانصارى والمستشار محمود الشيخ، بجانب أعضاء اللجنة الاعلامية المنظمة المستشار محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد الجارحي والمستشار أحمد الكردى.