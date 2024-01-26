إلغاء عقوبة وليد الركراكي في كأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - ألغى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" العقوبة الموقعة على وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للكاف قد قررت إيقاف لأربع مباريات، اثنتان منها موقوفة التنفيذ، لمدة سنة، وتغريمه 5 آلاف دولار، كما فرضت غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار على الاتحاد المغربي، و5 آلاف دولار بسبب استعمال المشجعين المغاربة الألعاب النارية.

أعلن الاتحاد المغربى لكرة القدم، قبول لجنة الاستئناف التظلم على عقوبة إيقاف وليد الركراكى وجاء القرار بإلغاء جميع العقوبات، التي وقعت على وليد الركراكي، بما فيها الإيقاف لـ 4 مباريات منها اثنتان مع وقف التنفيذ، وأيضا إلغاء الغرامة المالية.

ويستهل منتخب المغرب مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة جنوب أفريقيا في دور ثمن النهائي بأمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة، وفي حال الفوز سيواجه الفائز من كاب فيردي وموريتانيا في دور الثمانية للمسابقة القارية.

بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم

"ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم العقوبة التي كانت اللجنة التاديبية قد أصدرتها سابقا في حق المدرب الوطني السيد وليد الركراكي بما فيها الغرامة المالية بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم قد أوقفت السيد وليد الركراكي لأربع مباريات اثنتان منها موقوفتا التنفيذ على خلفية الأحداث التي رافقت نهاية المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة ضمن منافسات كاس إفريقيا للأمم التي تحتضنها ملاعب كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير 2024".