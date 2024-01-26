توخيل يتحدث على مواجهة أوجسبورج في البونديسليجا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن مواجهة أوجسبورج، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم.



وأكد توخيل على أنه يريد الفوز بمباراة الغد، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالقلق من كل ما يحدث حوله.

وشدد على أنه يرغب في تقديم مستوى كبير في مباراة الغد.



تصريحات توماس توخيل

تحدث توماس توخيل في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة أوجسبورج، حيث قال: "بالتأكيد نبحث عن الانتصار في مواجهة الغد ولا نشعر بالقلق من كل ما يحدث حولنا".

وتابع: "الأمر كله يتعلق بالغد ونريد تقديم المستوى".

بينما علق على مشاجرة نيناد بيليكا مدرب يونيون برلين والاعتداء على لاعب البايرن ليروي ساني، فقال: "نفتقد للمعنى عندما نُذكر ساني بالأمر، لابد من تحليل الصور كما هي، فالأمر تم حسمه".

بينما تحدث عن جاهزية إريك داير، فقال: "اللاعب أصبح داخل الأجواء بصورة جيدة، بالطبع يفتقد للحصص التدريبية والمشاركة".

وأضاف: "خلال الفترة الحالية أمامه فترة هائلة من المباريات، وربما يكون ذلك هو الأفضل له، هو يدرك جيدًا ما يقوم به ولدي ثقة بأنه سيشارك غدًا مرة أخرى".