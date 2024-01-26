مدرب بايرن ميونخ يكشف موقف كيميتش من مواجهة أوجسبورج

ياسر رشاد - القاهرة - كشف توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، عن موقف اللاعب جوشوا كيميتش من موقعة أوجسبورج، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم.



وأكد توخيل أن كيميتش لن يكون متواجدًا في مباراة أوجسبورج، حيث يعاني اللاعب من إصابة قوية على مستوى الكتف، مما يجعل هناك صعوبة لعودته، لكنه لن يخضع لعمليات جراحية.

وتابع توخيل تصريحاته: "الثنائي كونراد لايمر ودايوت أوباميكانو سيغيبون لعدة أسابيع مقبلة، فكوني خاض كل المباريات معنا وبالتالي الأمر صعبًا".

وأردف: "نبحث عن تعويض كوتي وهناك خطة بديلة، لذلك نحن جاهزون، ولكن عانينا من الكثير من الإصابات أمام يونيون".

وأوضح المدرب الألماني: "بالتأكيد، نفتقد للكثير من لاعبي خط الوسط، فجوشوا لن يشارك وكذلك كوني، وبالتالي لا يمكننا الاعتماد على جوريتسكا في الخلف".

وأضاف: "على الأرجح سيشارك ليون وألكسندر بافلوفيتش في وسط الميدان مع تواجد ماتياس دي ليخت وإريك داير في الدفاع".

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ أمام نظيره أوجسبورج غدًا السبت، في المباراة التي ستنطلق في الرابعة والنصف مساءًا.