بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة على حساب زد

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نادي زد، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة على ستاد الدفاع الجوي.

أحداث الـمباراة

تقدم نادي بيراميدز في الدقيقة 33 عن طريق فخري لاكاي من علامة الجزاء، فيما عزز رضا بوبو النتيجة في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع مروان حمدي تسجيل الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الدقيقة 62.

وشهدت الدقيقة 69 قلص فريق زد الفارق بهدف أحرزه شادي حسين لتنتهي المباراة 3 ـ 1.



تشكيل بيراميدز

في حراسة المرمى: أحمد ميهوب

في خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد فتحي

في خط الوسط: أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - صامويل أوجو

في الهجوم: فخري لاكاي