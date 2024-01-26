بيراميدز يفوز على زد بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز وزد التي أقيمت اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

وفاز نادي بيراميدز على نظيره زد بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

سجل هدف بيراميدز الأول، فاخري لاكاي في الدقيقة 35 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف بيراميدز الثاني، محمد رضا بوبو في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف بيراميدز الثالث، مروان حمدي في الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف زد، شادي حسين في الدقيقة 69 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، بينما احتل زد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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