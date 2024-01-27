ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 ، إذ يشهد العديد من المواجهات المرتقبة في كاس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، والدوريات المختلفة حول العالم.
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا
ـ أنجولا ضد ناميبيا - 7:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.
ـ نيجيريا ضد الكاميرون - 10:00 مساء - beIN SPORTS MAX2.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
ـ ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو 3:00 عصرا - beIN SPORTS HD3.
ـ لاس بالماس ضد ريال مدريد - 5:15 مساء - beIN SPORTS HD3.
ـ برشلونة ضد فياريال - 7:30 - مساء - beIN SPORTS HD3.
ـ ريال مايوركا ضد ريال بيتيس - 10:00 مساء - beIN SPORTS HD3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
ـ أتالانتا ضد أودينيزي - 4:00 بتوقيت - AD SPORTS Premium 1.
ـ يوفنتوس ضد إمبولي - 7:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.
ـ ميلان ضد بولونيا - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
ـ فولفسبورغ ضد كولن - 4:30 عصرا - beIN SPORTS HD.
ـ هوفنهايم ضد هايدنهايم - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.
ـ فيردر بريمن ضد فرايبورج - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.
ـ أوجسبورج ضد بايرن ميونخ - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.
ـ شتوتجارت ضد لايبزيج - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.
ـ باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 7:30 مساء - beIN SPORTS HD.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسى
ـ نيس ضد ميتز - 6:00 مساء - beIN SPORTS HD.
ـ مارسيليا ضد موناكو - 10:00 مساء - beIN SPORTS HD.
مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
ـ إبسويتش تاون ضد مايدستون - 2:30 عصرا - beIN SPORTS HD
ـ شيفيلد يونايتد ضد برايتون - 5:00 مساء - beIN SPORTS HD.
ـ ليدز يونايتد ضد بليموث أرجايل - 5:00 مساء - beIN SPORTS HD.
ـ ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي 5:00 مساء - beIN SPORTS HD.
ـ إيفرتون ضد لوتون تاون - 5:00 مساء - beIN SPORTS HD.
ـ فولهام ضد نيوكاسل يونايتد - 9:00 مساء - beIN SPORTS HD.