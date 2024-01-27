ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 ، إذ يشهد العديد من المواجهات المرتقبة في كاس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، والدوريات المختلفة حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا

ـ أنجولا ضد ناميبيا - 7:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.

ـ نيجيريا ضد الكاميرون - 10:00 مساء - beIN SPORTS MAX2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ـ ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو 3:00 عصرا - beIN SPORTS HD3.

ـ لاس بالماس ضد ريال مدريد - 5:15 مساء - beIN SPORTS HD3.

ـ برشلونة ضد فياريال - 7:30 - مساء - beIN SPORTS HD3.

ـ ريال مايوركا ضد ريال بيتيس - 10:00 مساء - beIN SPORTS HD3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ـ أتالانتا ضد أودينيزي - 4:00 بتوقيت - AD SPORTS Premium 1.

ـ يوفنتوس ضد إمبولي - 7:00 مساء - AD SPORTS Premium 1.

ـ ميلان ضد بولونيا - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

ـ فولفسبورغ ضد كولن - 4:30 عصرا - beIN SPORTS HD.

ـ هوفنهايم ضد هايدنهايم - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.

ـ فيردر بريمن ضد فرايبورج - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.

ـ أوجسبورج ضد بايرن ميونخ - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.

ـ شتوتجارت ضد لايبزيج - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.

ـ باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 7:30 مساء - beIN SPORTS HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسى

ـ نيس ضد ميتز - 6:00 مساء - beIN SPORTS HD.

ـ مارسيليا ضد موناكو - 10:00 مساء - beIN SPORTS HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

ـ إبسويتش تاون ضد مايدستون - 2:30 عصرا - beIN SPORTS HD

ـ شيفيلد يونايتد ضد برايتون - 5:00 مساء - beIN SPORTS HD.

ـ ليدز يونايتد ضد بليموث أرجايل - 5:00 مساء - beIN SPORTS HD.

ـ ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي 5:00 مساء - beIN SPORTS HD.

ـ إيفرتون ضد لوتون تاون - 5:00 مساء - beIN SPORTS HD.

ـ فولهام ضد نيوكاسل يونايتد - 9:00 مساء - beIN SPORTS HD.