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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 27 يناير 2024 ، إذ يشهد العديد من المواجهات المرتقبة في كاس الأمم  الأفريقية  كوت ديفوار 2024، والدوريات المختلفة حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا

ـ أنجولا ضد ناميبيا - 7:00 مساء  - beIN SPORTS MAX1.

ـ نيجيريا ضد الكاميرون - 10:00 مساء  - beIN SPORTS MAX2.
مواعيد مباريات اليوم في
ـ ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو 3:00 عصرا - beIN SPORTS HD3.

ـ لاس بالماس ضد - 5:15 مساء  - beIN SPORTS HD3.

ـ ضد فياريال - 7:30 - مساء  - beIN SPORTS HD3.

ـ ريال مايوركا ضد ريال بيتيس - 10:00 مساء  - beIN SPORTS HD3.
مواعيد مباريات اليوم في
ـ أتالانتا ضد أودينيزي - 4:00  بتوقيت  - AD SPORTS Premium 1.

ـ يوفنتوس ضد إمبولي - 7:00 مساء  - AD SPORTS Premium 1.

ـ ميلان ضد بولونيا - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
ـ فولفسبورغ ضد كولن - 4:30 عصرا  - beIN SPORTS HD.

ـ هوفنهايم ضد هايدنهايم - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.

ـ فيردر بريمن ضد فرايبورج - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.

ـ أوجسبورج ضد بايرن ميونخ - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.

ـ شتوتجارت ضد لايبزيج - 4:30 عصرًا - beIN SPORTS HD.

ـ باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 7:30 مساء - beIN SPORTS HD.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسى
ـ نيس ضد ميتز - 6:00 مساء   - beIN SPORTS HD.

ـ مارسيليا ضد موناكو - 10:00 مساء - beIN SPORTS HD.
مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
ـ إبسويتش تاون ضد مايدستون - 2:30 عصرا - beIN SPORTS HD

ـ شيفيلد يونايتد ضد برايتون - 5:00 مساء   - beIN SPORTS HD.

ـ ليدز يونايتد ضد بليموث أرجايل - 5:00 مساء  - beIN SPORTS HD.

ـ ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي 5:00 مساء  - beIN SPORTS HD.

ـ إيفرتون ضد لوتون تاون - 5:00 مساء  - beIN SPORTS HD.

ـ فولهام ضد نيوكاسل يونايتد - 9:00 مساء  - beIN SPORTS HD.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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