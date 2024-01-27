مواعيد مباريات دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم منافسات الدور ثمن النهائي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بدولة كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا، خلال الفترة من 11 يناير وتستمر فعالياتها حتى 13 فبراير 2024.

وتنطلق منافسات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم السبت الموافق 27 يناير، أما آخر مباراة في ثمن النهائي فسوف تكون يوم الثلاثاء 30من الشهر ذاته.

وحجز بطاقة التأهل الى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية كا من: نيجيريا، الكاميرون، أنجولا، ناميبيا، كاب فيردي، موريتانيا، جنوب أفريقيا، بوركينا فاسو، مالي، السنغال، مصر، غينيا الاستوائية، غينيا، المغرب، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا

ـ أنجولا ضد ناميبيا - 7:00 مساء - beIN SPORTS MAX1.

ـ نيجيريا ضد الكاميرون - 10:00 مساء - beIN SPORTS MAX2.