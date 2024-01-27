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الدوري الايطالي.. موعد مباراة يوفنتوس وإمبولي والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الايطالي اليوم، مواجهة مرتقبة تجمع بين فريق يوفنتوس ونظيره إمبولي على ملعب أليانز ستاديوم.

 

موعد مباراة يوفنتوس وإمبولي في

ويتقابل فريق يوفنتوس مع ضيفه إمبولى، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2023-2024.

 

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإمبولي

وتذاع مباريات الدوري الايطالي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وعلى قنوات "أبوظبي " وعلى وجه التحديد ستذاع مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو على شاشة قناة AD SPORTS Premium 1.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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