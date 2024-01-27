باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية وإعلامية، عن وجود تطورات جديدة متعلقة بمستقبل اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم نادي بايرن ميونخ.

دي ليخت يفكر بشكل جدي في الرحيل عن صفوف نادي بايرن ميونخ، مع عدم مشاركته بشكل أساسي دائمًا.

وأفاد الصحفي بشبكة آر إم سي سبورت، فرانس هوكينز، أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع دي ليخت خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري في يناير.

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وقال هوكينز: “لقد قامت إدارة باريس سان جيرمان والتي تريد تعزيز مركز قلب الدفاع بالبحث في إمكانية ضم ماتياس دي ليخت ، مدافع نادي بايرن ميونخ، في الأيام الأخيرة”.

وأضاف هوكينز في حديثه: “بالنسبة لموكيلي، أراد باريس سان جيرمان تضمين خيار الشراء للرحيل إلى بايرن ميونخ + العثور على بديل له، بينما لا يريد بايرن بيع دي ليخت”.

وارتبط دي ليخت بالانضمام إلى العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها نادي مانشستر يونايتد.

وورد أن مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، حريص بالفعل على التعاقد مع دي ليخت في ظل العلاقة الجيدة بين الثنائي.