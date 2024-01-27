اليوم .. 5 مواجهات نارية بكأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستكمل اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023-2024.

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تستعرض “ بوابة الخليج 365 ” مواعيد مباريات اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي…

إيبسويتش تاون - ميدستون يونايتد ، إستاد برامول لين ، الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

شيفيلد يونايتد - برايتون ، إستاد بورتمان رود ، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

ليدز يونايتد - بليموث ارجايل ، إستاد إيلاند رود فوتبول ، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

ليستر سيتي - برمنجهام سيتي ، إستاد كينج باور ، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

إيفرتون - لوتون تاون ،جوديسون بارك ، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .