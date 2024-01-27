بعثة الأتفاق تختتم معسكر دبي وتعود إلي الدمام

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد تدريبه الأخيراليوم السبت بمعسكر الفرسان بدبي وذلك أستعدادًا للعودة إلي الدمام لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.

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واشتمل المران الأخير للفرسان على تمارين وقائية وإحماء، ثم تدريب لياقي بالكرة، ليتركز المران بعد ذلك على الجانب التكتيكي، والذي شارك من خلاله جيرارد، ثم اختتم المران بمناورة على كامل الملعب.

وعقب إنتهاء التدريبات غادرت بعثة الاتفاق معسكر دبي وذلك من أجل المرحلة الثانية من الإعداد.

ومن المقررأن يلعب الأتفاق مباراة ودية أخيرة مع فريق D.C.United الأمريكي يوم 9 فبراير المقبل في الدمام.

وكان الأتفاق خاض معسكر إعدادي بالإمارات خلال الفترة من من 14 حتى 27 يناير الجاري وذلك تحضيراً لعودة منافسات الدوري.