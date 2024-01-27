الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم نجم الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من الإعلان عن التعاقد مع أحمد حمدي لاعب خط وسط إمباكت مونتريال الأمريكي ونجم الأهلي السابق وذلك خلال فتره الانتقالات الشتويه الحاليه.

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ومن المنتظر ان يجتمع مسؤلو الزمالك مع أحمد حمدي مساء اليوم السبت، لتوقيع عقود انضمامه للقلعه البيضاء رسمياً بصفقه إنتقال حر.

ويسعى مجلس الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الاول وذلك عقب الانتهاء من فتره ايقاف القيد الذى يعانى منها الأبيض منذ الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تعديل برنامج الأبيض اليوم، و الاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية في فندق الإقامة بدبي، بدلا من خوض المران على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم استعداداً للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.



