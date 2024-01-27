مروان عطية : غياب صلاح مؤثر.. ونثق بقدرتنا في الوصول للنهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مروان عطية نجم خط وسط منتخب مصر والنادي الأهلي على صعوبة المباراة التى ستجمع بين الفراعنة بمنتخب الكونغوالديموقراطية في دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

إقرأ ايضًا..

وقال عطية في المؤتمر الصحفى الذي أقيم اليوم قبل مباراة الكونغو : "جاهزون لتحقيق الفوز في مباراة الغد وليس هناك منتخب سهل في أمم أفريقيا".

وأضاف : “ المنتخبات الأفريقية تطورت بشكل كبير، وتظهر بقوي كبيرة خلال النسخة الحالية ”.

وأتم حديثه : “غياب صلاح مؤثرجدًا على المنتخب كونه لاعب كبير وقدوة لنا داخل وخارج الملعب ولكننا واثقون في قدرتنا على تحقيق الفوز والوصل إلي النهائي ”.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا في المركز الثاني للمجموعة الثانية، بعد حصد 3 نقاط من 3 تعادلات.

وكان منتخب مصر خاض 3 مواجهات في دور المجموعات أمام منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في مدنية أبيدجان.

ويواصل منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته بعد الوصول إلى مدينة سان بيدرو استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.