«في مصلحتنا».. مروان عطية يُعلق على غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

علق مروان عطية، نجم منتخب مصر والأهلي، على غياب محمد صلاح، عن باقي مباريات الفراعنة في كأس أمم أفريقيا ومن بينها مواجهة الكونغو الديمقراطية غداً الأحد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر فريق الكونغو الديمقراطية، غدًا الأحد، لحساب دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على ملعب «لاورينت بوكو».

وقال مروان عطية في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد: «محمد صلاح لاعب كبير، ذو شخصية، هو قائد للمنتخب وبالتأكيد غيابه سيؤثر علينا»

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وأضاف: «دي حاجات منسقة بين الجهاز الفني وإدارة المنتخب، احنا بنشوف الأصلح، لو قدام محمد صلاح فرصة يتعالج بشكل أسرع، دا هيكون مصلحة لمنتخب مصر قبل أي حد، وإن شاء الله يرجع في أقصى سرعة».

وأكمل: «بداية المنتخب جاءت بشكل متواضع كما يحدث للأهلي في دوري أبطال إفريقيا وبعدها يفوز باللقب؟ مفيش حاجة اسمها لاعب في الأهلي أو غيره من الأندية، احنا على قلب واحد، لعبنا 3 مباريات جيدة، وإن شاء الله تكون دافع لينا في دور الـ 16».