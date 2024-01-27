"سنفتقد أخ وصديق مخلص".. خالد مرتجي ينعى العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي توفي أمس الجمعة 26 يناير 2024.

وكتب مرتجي: "سنفتقد أخ وصديق وزميل مُحب للخير، مُخلص في عمله، صاحب صاحبه، لا يُكلّف بملف إلا ويُتقنه حُسن الاتقان، أحب الخير للناس فأحبوه جميعاً، لسانه لا ينطق بأي سوء، عمره ما غلط حتي في الناس اللي كانت بتغلط فيه، كان مُسالماً، مُتسامحاً، مُبتسماً دائماً".

وأضاف: "مهما قلت ومهما كتبت عنك يا "عامري"، يعجز لساني عن أن يجد كلمات تُعبّر عمّا في قلبي لأوفيك حقك، فما في قلبي لك أكبر من كل الكلمات وما أكنه لك من حب واحترام يفوق كل وصف فأنت الصديق الوفي، والمسئول المجتهد والإنسان المُخلص، أنت الذي كانت الكلمة الطيبة تخرج منك بكل نقاء وصدق لتُطمئن القلوب".

واختتم: "لا نُزكيك علي الله يا صديقي العزيز لكن عزائي إنك بإذن الله في زُمره رسول الله و الصحابة الكرام، في نُزل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، اللهم ارحم عبدك العامري فاروق وادخله فسيح جناتك، فاشهد الله اني كنت قريباً منه ولم أري منه اي مكروه.. يا رب ألهم أهله وأحبابه الصبر، العامري فاروق في رحمة الله".

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