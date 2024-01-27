بعد إصابته بنزلة برد.. هل يشارك عمر مرموش في مواجهة الكونغو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني المصري، للإصابة بنزلة برد، قبل مواجهة الفراعنة مع الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر والكونغو غدا الأحد في العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في كوت ديفوار حاليا.

وعلم موقع الخليج 365، أن عمر مرموش تخلف عن حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكونغو، بسبب الإصابة بنزلة برد خفيفة، وحضر بدلا منه مروان عطية، بجانب البرتغالي روي فيتوريا.

وأوضح المصدر، أن عمر مرموش جاهز للمباراة، وسوف يشارك دون أي أزمة، وحصل على بعض العقاقير من جانب الطبيب، وتواجد في المران أمس بشكل طبيعي.

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