فيتوريا: "مش جاهزين بنسبة 100% للكونغو.. ولسنا سعداء بعدم مواجهة المغرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، على مواجهة الكونغو الديمقراطية المقرر لها غدا الأحد في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقي المقامة حاليا في كوت ديفوار.

قال روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الكونغو مهمة بالنسبة لنا، وتحدثنا من قبل أن جميع المواجهات نخوضها كمباريات نهائية، وأعلم جيدا، أن المنافس قوي وليس من السهل الفوز عليه".

أضاف: "لدينا بعض المشكلات التي لم نتمنى حدوثها، لكن هذه هي كرة القدم، ولكننا نريد أن نفوز، والتفاصيل الصغيرة هي التي سوف تصنع الفارق".

أكمل: "نحن لسنا جاهزين بنسبة 100% بسبب المشكلات التي حدثت، سندخل مباراة الغد بطموحات وآمال كبيرة".

أوضح: "لست سعيد مواجهة الكونغو، ولا نفكر بأن مواجهته أفضل من المغرب، لأننا لا نفكر في هذه السيناريوهات أو بتلك الطريقة، المنتخبات التي ترغب في الوصول لأبعد المسافات لا يجب أن تفكر هكذا، نحن سنواجه كل المنتخبات القوية أجلًا أم عاجلًا".

أتم تصريحاته: "الأهم بالنسبة لنا هو كيف سيؤدي المنافس على أرضية الملعب، هذا ما يجب أن نفكر فيه، سنواجه منتخب قوي ومنظم، لديه لاعبون يقدمون أداءً مميزًا، وظهر بصورة قوية في المباريات السابقة، والكونغو الديمقراطية تعرف كل شئ عن فريقنا".

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