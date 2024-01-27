فيتوريا قبل مواجهة الكونغو: نعاني من إصابات غريبة حتى عامل المهمات أُصيب

الشارقة - اميمة ياسر - أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، استعداد الفراعنة للفوز على الكونغو، في دور ال١٦ من بطولة الأمم الأفريقية.

قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قبل مباراة الكونغو غدا: "نعاني من اصابات كثيرة من بداية معسكر الإعداد لأمم افريقيا وأشياء غريبة أسامة جلال و أحمد كوكا وعامل مهمات المنتخب تعرض لعملية في القلب، ثم صلاح و الشناوي و الآن امام عاشور الذي أصيب في التدريب و خارج المباراة

وتابع: " لا أحب الخسارة واللعب دائماً للفوز ولكن يواجهنا سوء حظ ، وإصابات كثيرة من بداية المعسكر".

أكمل: "احترم جميع اللاعبين وجميع الفرق ولكننا مستعدون للفوز".

وأكد روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن كل المباريات مهمة وصعبة مضيفا:" عندنا بعض الإصابات، ونلعب ضد فريق صعب ولكننا جاهزون".

وقال فيتوريا: نعمل علي تصحيح الأخطاء في مباراة الكونغو، ونلعب في أجواء ليست سهلة، وكنا الأفضل في معظم المباريات وكان لنا شخصية وكان واضح أسلوب اللعب الخاص بنا".