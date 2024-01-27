اخبار الرياضه

فيتوريا قبل مواجهة الكونغو: نعاني من إصابات غريبة حتى عامل المهمات أُصيب

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، استعداد الفراعنة للفوز على الكونغو، في دور ال١٦ من بطولة الأمم الأفريقية.

قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قبل مباراة الكونغو غدا: "نعاني من اصابات كثيرة من بداية معسكر الإعداد لأمم افريقيا وأشياء غريبة أسامة جلال و أحمد كوكا وعامل مهمات المنتخب تعرض لعملية في القلب، ثم صلاح و الشناوي و الآن امام عاشور الذي أصيب في التدريب و خارج المباراة

وتابع: " لا أحب الخسارة واللعب دائماً للفوز ولكن يواجهنا سوء حظ ، وإصابات كثيرة من بداية المعسكر".

أكمل: "احترم جميع اللاعبين وجميع الفرق ولكننا مستعدون للفوز".

وأكد روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن كل المباريات مهمة وصعبة مضيفا:" عندنا بعض الإصابات، ونلعب ضد فريق صعب ولكننا جاهزون".

وقال فيتوريا: نعمل علي تصحيح الأخطاء في مباراة الكونغو، ونلعب في أجواء ليست سهلة، وكنا الأفضل في معظم المباريات وكان لنا شخصية وكان واضح أسلوب اللعب الخاص بنا".

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا