نجم الكاميرون السابق يؤكد: بطل جديد سيتوج بكأس الأمم الافريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ايريك ديجيمبا ديجيمبا نجم منتخب الكاميرون السابق والمتوج مع منتخب الأسود الغير مروضة بقلبي كأس الأمم الافريقية ٢٠٠٠ و ٢٠٠٢ ان المنتخب الفائز بلقب النسخة الحالية المقامة في كوت ديفوار لن يكون أحد المنتخبات المرشحة التقليدية المرشحة للحصول على اللقب .

وقال ديجمبا ديجمبا في تصريحات لصحيفة لايف سكور ان المنتخب الذي سيرفع الكأس في نهاية الأمر سيكون منتخبا غير مرشح على الإطلاق لاحراز اللقب مرشحا احد المنتخبات جنوب أفريقيا او غينيا الأستوائية او الرأس الأخضر لاحراز اللقب .

وقال ديجمبا ديجيمبا : البعض يحدث عن ترشيح السنغال ولن تفوز السنغال باللقب .البعض الاخر يرشح منتخب مصر ولن تفوز مصر باللقب و اخرين يتحدثون عن منتخب المغرب وهذا لن يحدث . بالنسبة لي منتخبا غير مرشح على الإطلاق هو من سيحرز لقب كأس الأمم الافريقية في نسخته الحالية .

وأضاف نجم الكاميرون السابق: أداء منتخب جنوب أفريقيا يذكرني كثيرا بأداء منتخب الكاميرون في اوج تالقه .تحكم في الكرة وإتقان التمريرات بين لاعبي الفريق تماما مثلما كان حال الكاميرون في مطلع الألفية الحالية .

وعن أداء منتخب الكاميرون في الوقت الحالي : أداء منتخب الكاميرون أداء يرثى له فعندما أشاهد الفريق لا أملك نفسي من البكاء على واقع الفريق المؤسف فلا يوجد بالفريق مواهب تستحق الرؤية ولا حتى المتابعة . اما منتخب نيجيريا فهو الاخر في حالة اقل من مستواه و بالفعل ليس هو المنتخب النيجيري الأفضل في العقود الأخيرة.